Det er her ? på den første del af Nøddebostien, når man kommer fra Vallensbæk Torvevej ? at et antal poppeltræer bliver erstattet med kirsebærtræer.

Poppeltræer på Nøddebostien bliver fældet

De store poppeltræer på Nøddebostien skal fældes. Dels fordi de ødelægger asfalten og stien omkring dem, dels fordi deres alder gør dem ustabile. I løbet af vinterferien eller den efterfølgende uge, vil kommunen bruge et par dage på at skære poppeltræerne ned på Nøddebostien. Til foråret vil Vallensbæk Kommune plante kirsebærtræer som erstatning.

Træerne er blevet så store, at deres rødder er begyndt at ødelægge asfalten omkring det. Derudover er det typisk for Poppeltræer, at de bliver ustabile, når de har den alder, som dem på Nøddebostien har.