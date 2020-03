Politikere: Vigtigt at hjælpe lokalt erhvervsliv

Den alvorlige situation for de mange lokale erhvervsdrivende i Greve og resten af landet kalder på politiske løsninger nu og her. Sådan lyder det fra Morten Dahlin og Brigitte Klintskov, der er folketingsmedlemmer for henholdsvis Venstre og Konservative og samtidig sidder i byrådet i Greve.

Mandag kunne vi fortælle, at flere restauranter kæmper for livet i disse uger, og Morten Dahlin håber, at der kommer flere tiltag, som kan hjælpe lokalt i Greve.

- De her eksempler viser jo, at coronaen påvirker alle dele af Danmark. Også her i Greve får det store konsekvenser både på kort og lang sigt. Særligt restaurationsbranchen og andre der er afhængige af, at flere mennesker samles er hårdt ramt. Derfor har vi fra Venstres side opfordret regeringen til at indkalde Folketingets partier til forhandlinger om en hjælpepakke til de her brancher. Der er jo tale om sunde virksomheder, der har brug for hjælp, blandt andet på baggrund af de initiativer, vi politisk har taget. Jeg håber meget, at vi kan stå sammen om en hjælpepakke, for eksempel tilbagebetaling af moms, så de her virksomheder kan overleve og mange Greve-borgeres job kan blive reddet, siger han.

Ifølge Brigitte Klintskov Jerkel skal politikerne i disse dage tænke kreativt for at få færrest mulige corona-fyringer.

- Gader, stræder og offentlige bygninger står tomme i disse dage. Vi befinder os i en tid, hvor behovet for afstand til vores medmennesker er nødvendig for vores samfunds helbred. Men det har store konsekvenser for vores virksomheder. Derfor skal vi gøre alt, hvad der står i vores magt for at holde hjulene i gang, så vi undgår, at folk bliver fyret på grund af corona, siger Brigitte Klintskov Jerkel og kommer med et forslag til, hvad der konkret kan gøres.

- Hvorfor ikke afværge nogle af de ødelæggelser, som denne pandemi fører med sig, ved at vedligeholde de bygninger, der huser samfundets bærende opgaver. Så kan vores håndværkere få noget i ordrebogen. Vi er nødt til at tænke hurtigt og kreativt for at sikre, at pandemien forsager færrest muligt fyringer for sektorer og arbejdspladser. At fremskynde renovationsarbejde og vedligeholdelse af offentlige bygninger, der alligevel ligger øde hen i denne tid, er en oplagt mulighed for at sikre, at håndværkere ikke står uden arbejde. De mange tomme offentlige institutioner er en mulighed for, at danske håndværkere kan få bestillinger i ordrebogen. Alternativet kan være, at virksomhederne må fyre deres medarbejdere, siger hun.

Også hos Venstre ser de grund til at handle hurtigt.

- Situation for nogle selvstændige er nærmest desperat. Der er brug for, at vi gør noget ekstra for de udsatte brancher. Det handler om nogle selvstændiges livsværk, de ser smuldre og en masse arbejdspladser her i Greve, siger Morten Dahlin.