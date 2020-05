Bigadan A/S oplyser, at hvis selskabet får lov til at opføre et biogasanlæg, så er det planen, at det nye biogasanlæg - Solrød Bioenergi Aps - skal kunne håndtere i alt 250.000 tons biomasse pr. år, hvilket ligger på niveau med den årlige mængde biomasse, som Solrød Biogas A/S håndterer.

Send til din ven. X Artiklen: Politiker: Skal Solrød være Sjællands nye skraldecentral? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politiker: Skal Solrød være Sjællands nye skraldecentral?

Sydkysten - 03. maj 2020 kl. 13:51 Af af helle midskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Solrød Kommune sætter nu gang i arbejdet med en ny lokalplan, som sætter rammerne for et muligt nyt biogasanlæg i kommunen. Det besluttede et flertal i byrådet mandag aften med 13 stemmer for og seks mod.

I februar i år modtog Solrød Kommune fra Bigadan A/S, som ejer Solrød Bioenergi Aps, en anmodning om at sætte gang i lokalplanlægningen for et biogasanlæg beliggende vest for det eksisterende Solrød Biogas A/S på Åmarken, og beslutningen om at sætte gang i den proces, skulle behandles på byrådets Skypemøde mandag aften, og det gik ikke stille for sig.

Biogasanlægget var landet på byrådets bord, fordi de to byrådsmedlemmer, Jonas Ring Madsen (S) og Emil Blücher (LA), havde valgt at bruge deres standsningsret og bedt om, at sagen skulle behandles i byrådet og ikke kun i økonomi & teknikudvalget.

Emil Blücher er modstander af projektet og kan ikke se, hvorfor så stort et projekt skal ligge i lille Solrød, og han efterlyste på mødet gennemsigtighed og var chokeret over det manglende informationsniveau.

- Hvorfor skal Solrød tage samfundsansvar, uden at Solrød får noget ud af det. Det her vil give mere trafik på Roskildevej, et markant aftryk i landskabet og få arbejdspladser. Hvornår er nok, nok? spurgte Emil Blücher og fulgte hurtigt op med endnu et spørgsmål til de øvrige politikere. Skal Solrød være Sjællands nye skraldecentral?

Venstres Lene Stevnhoved var ikke enig med Emil Blücher.

- Vi skylder den grønne omstilling, klimaet og Danmark at undersøge, om projektet er et godt projekt. Og det er, hvad indstillingen her lægger op til. Og så kan vi tage stilling på et oplyst grundlag. At sige at Solrød Kommune allerede i dag har løftet sit samfundsansvar er dybt uambitiøst. Vi skylder vores klima og de kommende generationer, at vi i det mindste undersøger muligheden for, om det er en god idé at kunne producere mere grøn og bæredygtig biogas. Det nuværende Solrød Biogas er godkendt til 226.000 tons. Solrød Bioenergi søger om 250.000 tons. Så det er ikke et nyt anlæg på 500.000 tons, men en udvidelse på 250.000 tons, sagde Lene Stevnhoved og fortsatte.

- Fra et samfundsperspektiv giver det ikke mening, at alle kommuner bygger deres egne anlæg til behandling af madaffald. Slet ikke kommuner, der ikke ligger i nærheden af landbrugsarealer, da madaffaldet skal ud på markerne, når biogassen er udvundet. Madaffald bør generelt behandles så tæt som muligt på et biogasanlæg, fordi madaffaldet blandes med vand, før det kan bruges i et biogasanlæg. Når det sker langt fra et biogasanlæg, skal der bruges 60 procent flere lastbiler til at transportere den samme mængde energi, netop fordi madaffaldet er opblandet med 40 til 60 procent vand. Når madaffaldet behandles tæt på et biogasanlæg, kan det pumpes direkte ind i anlægget og derfor vil der blive mindre transport til at belaste miljøet. Det er tilfældet her, hvor kommuneplanrammen for området siger, at området kan anvendes til "teknisk anlæg som biogas med tilhørende funktioner", understregede hun.

Andre må på banen

Socialdemokratiets Jonas Ring Madsen havde den holdning, at Solrød har opfyldt sit samfundsansvar, og at der derfor ikke skulle gives plads til yderligere et biogasanlæg i Solrød Kommune.

- Socialdemokratiet er glade for at understøtte det grønne, men det skal ikke være med hovedet under armen. Vi har et velfungerende biogasanlæg, som passer til kommunens størrelse. Nu må andre kommuner på banen, sagde Jonas Ring Madsen, som også var bekymret for, at området vil blive belastet med yderligere tung trafik, og så efterlyste han en afklaring af risikoen for øgede lugtgener.

Et demokratisk problem

Bo Nygaard Larsen fra Radikale Venstre efterlyste også oplysninger.

- Tænk, at en sag af denne art ikke automatisk ender i byrådet. Det er og bliver et demokratisk problem. Men det er meget gældende for stilen her i Solrød. Der bliver talt megen lidt politik, og diskussionerne er ganske korte. Jeg har læst mere om denne sag i dagspressen, end jeg har hørt om den her i byrådet. Det er altså ikke i orden, sagde Bo Nygaard Larsen og fortsatte:

- Radikale Venstre er for et grønt og bæredygtigt Solrød. Vi er for at bevare naturen og de små lokalmiljøer. Derfor har vi stemt nej til transportcentret. Derfor har vi stemt nej til den kommende planstrategi, der vil bygge Solrød og Jersie landsbyer sammen med strandområdet. Og derfor stemmer vi nej til endnu et biogasanlæg i Solrød Kommune.

Ansvar for klimaet

Borgmester Niels Hörup rundede den lange debat af med at tale om klimaet.

- Vi skal gør alt det, vi kan. Her starter det med os allesammen. Vi må give og tage, og det her er én af vejene. Derfor siger jeg ja til, at der udarbejdes et forslag til en lokalplan. Vi skal også vurdere de miljømæssige aspekter og hvordan anlægget skal placeres. Og så kommer der en offentlig inddragelse, sagde borgmesteren.

Et flertal på 13 for og seks mod vedtog at sætte lokalplanforslaget i gang. For stemte Venstre, Konservative, HavdrupListen og Socialistisk Folkeparti, løsgænger Claus Redder Madsen og mod stemte Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

Borgermøde

Beslutningen betyder, at Solrød Kommune vil starte lokalplan-processen og i samarbejde med Bigadan A/S afholde et dialogmøde med naboer og andre interessenter. Med afsæt i borgernes reaktioner vil Solrød Kommune efterfølgende lave et lokalplanforslag til politisk behandling. Hvis det forslag bliver godkendt, bliver det sendt i offentlig høring, og det er planen, at der kommer et borgermøde. Efter høringen vil Solrød Kommune lave et forslag til en lokalplan.