Politifokus på stigende smittetryk

Et øget smittetryk har fået Sundhedsmyndighederne til at indføre lokale stramninger i hovedstadsområdet og deriblandt alle 11 kommuner på Vestegnen.

Stramningerne betyder nye konkrete restriktioner, hvor loven nu foreskriver, at højst 50 personer må forsamles til arrangementer ude eller inde - og at barer, caféer og restaurationer igen skal lukke senest midnat.

- Smitten er steget på Vestegnen, og det skal vi selvfølgelig alle tage meget alvorligt og reagere på. I politiet sætter vi ekstra Corona-patruljer ind - de vil kontrollere, at reglerne bliver fulgt og være parate til at skride ind med påbud og bøder, hvis for mange er for tæt, siger politidirektør Kim Christiansen, som her til eftermiddag beskrev de nye tiltag på en kort pressebriefing.