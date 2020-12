Politifokus på nye corona-restriktioner

For at bekæmpe en stigende spredning af corona-virus har sundhedsmyndighederne indført nye lokale restriktioner i 38 kommuner - herunder i hele Storkøbenhavn og dermed alle 11 kommuner i Københavns Vestegns Politis område.

Københavns Vestegns Politi har længe kørt en ekstraordinær indsats for at bidrage til at hindre smittespredningen, hvor de nyligt opjusterede særlige corona-patruljer aktuelt fører over 600 tilsyn om ugen: