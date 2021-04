Politiet vil gerne i kontakt med borgere: Hjalp med at anholde knallertkører

Politiet roser de tre handlekraftige borgere, som under disse omstændigheder kom politiet til hjælp, ligesom politiet gerne vil i kontakt med dem for at få deres forklaring til sagen. Endvidere vil politiet overveje, om deres handlekraft kunne medføre indstilling til en dusør for at hjælpe politiet med anholdelsen og dermed få stillet en person til ansvar for en hensynsløs kørsel på knallert i området.