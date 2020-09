Politiet stadig på jagt: 25-årig har været efterlyst i månedsvis

Den eftersøgte er vidende om, at politiet leder efter ham, men han har tilkendegivet, at han ikke ønsker at melde sig selv. Derfor beder politiet igen offentligheden om hjælp til at lokalisere ham eller til at komme med oplysninger om, hvor han kan formodes at opholde sig.