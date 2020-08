Politiet søger vidner efter biljagt

Episoden udspillede sig fredag aften, da politiet havde eftersat en bilist, som kørte fra Ishøj mod Greve. I den forbindelse forsøgte bilisten, som kørte i en sort Fiat Punto at slippe væk, og det var i den forbindelse, at han kørte overfor rødt, hvor flere bilister måtte undvige.

Bilisten blev standset i Askerød, og her kunne politiet konstatere, at bilisten var påvirket og ikke havde generhvervet sit kørekort. Manden i bilen har fået taget blodprøver, for at sikre beviser, men Vestegnens Politi vil gerne have flere oplysninger, og søger derfor vidner, som har set situationen i lyskrydset.