Politiet rykkede ud til polakker på picnic

De tre mænd fortalte, at de arbejdede i Danmark, og at de tidligere havde sovet i telt i naturen, da de ikke var klar over, at det ikke var tilladt. De var ved den tidligere lejlighed blevet bortvist af politiet, så nu kom de kun i dagligt i skoven for at spise, drikke og hygge sig. Politiet fandt ikke grund til at mistænke dem for at have taget længerevarende ophold på stedet De blev vejledt om at huske at rydde op efter sig når de gik.