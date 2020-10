Arkivfoto Foto: Kenn Thomsen

Politiet rykkede ud til endnu et brag

Sydkysten - 27. oktober 2020 kl. 10:22 Af Søren Schaadt LArsen

Mandag aften blev der hørt et brag i Askerød-bebyggelsen i Greve. Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi indløb en anmeldelse klokken 19.30, da en ung mand tog kontakt til vagterne i Waves:

- Han forklarede dem, at han havde hørt skud ved Anders Plougs Allé, og havde set nogle biler, som kunne være involveret, forklarer Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.

- Det tager vi jo altid alvorligt, og det afstedkommer en større udrykning. Vi kører derned, får spærret et større område af og tjekker, om der er noget på vejene og i området, som indikerer, at der har været skud. Er der patronhylstre, huller i biler, sårede eller andre tilskadekomne? Men vi finder intet, der indikerer, at der er blevet skudt, forklarer Martin Bjerregaard.

Hele aktionen i området tog cirka en times tid, uden at politiet fandt tegn på at der var skudt.

- Vi står med uopklaret årsag til, at den unge mand oplyser, at have hørt det her skud, siger han.

- Folk i området havde heller ikke hørt noget, siger Martin Bjerregaard.

- Det viser, at folk er opmærksomme og reagerer på alt, der falder udenfor normalbilledet, forklarer han og understreger, at folk endeligt skal ringe til politiet, hvis de har lignende oplevelser:

- Man skal ikke holde sig tilbage, af den grund, at politiet spilder deres tid. Vi skal nok vurdere, om det er noget, vi skal arbejde videre med, siger han og understreger, at de hellere vil rykke ud et par gange for meget end en gang for lidt - specielt når det kommer til skyderier:

- Vi har tidligere hørt om skyderier i området. Så vi rykker på det - og vil altid gøre det.