Politiet har været rundt, her hos en optiker, for at se, om genåbningen foregik fornuftigt. PR-foto

Politiet roser caféer og butikker

Sydkysten - 27. maj 2020 kl. 12:19 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er mest ros og anerkendelse til de genåbnede butikker og restaurationer på Vestegnen - hold fast i de gode takter, så genåbningen af samfundet kan fortsætte, siger politichef. Efter måneders corona-lukkede indkøbscentre og tomme restaurationer er genåbningen i gang. Først slog indkøbscentre og butikker dørene op den 11. maj, og ugen efter kunne serveringerne igen starte på caféer og restauranter.

I hele corona-perioden har politiet prioriteret at hindre spredning af Covid-19 - senest også med omfattende kontroller i detailhandlen og restaurationsbranchen:

- Generelt møder vi samfundssind og oplever erhvervsdrivende, som følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer for at begrænse coronavirus - og det vil jeg gerne kvittere for. Bliv ved med det, fortsæt de gode takter, så vores samfund gradvist kan fortsætte tilbage til normalen, siger chef for lokalpolitiet, politiinspektør Allan Nyring, Københavns Vestegns Politi.

Corona-patruljerne på Vestegnen har dog givet nogle næringsdrivende påbud om at leve op til retningslinjerne. Alle påbud er efterkommet, og Københavns Vestegns Politi har endnu ikke uddelt bøder eller lukket en forretning - men det er politiet parat til, hvis reglerne for smittehindring ikke bliver fulgt, oplyser politiinspektøren.

Han opfordrer også kunderne til at bidrage, være opmærksomme og fx hellere komme tilbage til butikken, hvis der pludselig sker en sammenstimlen.

Få råd til din virksomhed Butikker og restaurationer skal bl.a. begrænse kundeantallet, skabe plads til afstand, skilte med smitteinformation, tilbyde håndsprit og håndtere fødevarer uden emballage med plastikhandsker.

Politiets corona-patruljer giver gerne råd under deres tilsyn, og ellers kan du søge information på www.coronasmitte.dk eller den myndighedsfælles corona-hotline 7020 0233.

Du er også velkommen til at søge råd hos Københavns Vestegns Politi på 4386 1448.

Politi og borgmester på café-kontrol i Hvidovre Blandt de steder på Vestegnen, der fik kontrolbesøg tirsdag, var butikker og caféer i indkøbscentret Hvidovre C.

Hvidovres borgmester Helle Adelborg var inviteret med:

- "Det betyder meget for vores lokale erhvervsliv, at samfundet nu er begyndt at genåbne. Vi har et alsidigt forretningsliv i Hvidovre, og det er rart at se, at folk igen begynder at gå i butikker og på cafeer. Det er selvfølgelig stadig vigtigt, at vi holder afstand, nyser i ærmet og generelt sikrer en god håndhygiejne, sådan så vi i fællesskab kan sikre, at det går den rigtige vej, siger Helle Adelborg.

Det er med til at sætte gang i hjulene, når butikker, caféer og restauranter igen er åbne:

- Vores erhvervsliv har haft et par hårde måneder, og jeg håber, de går en lys sommer i møde - selvom hverdagen foregår under nogle lidt anderledes forhold end tidligere. Som kommune er vi afhængige af, at det går erhvervslivet godt, for det er med til at sikre arbejdspladser og dermed velfærd til glæde for vores borgere, siger Helle Adelborg.

Fokus på adfærd i centret I Hvidovre C er der håndsprit ved indgangene, retningspile og stiplede midterlinjer i fællesarealerne. Skærme og skilte informerer om sundhedsmyndighedernes retningslinjer, fælles berøringsområder rengøres ekstra og centervagter er hele tiden klar til at skride ind, hvis for mange samler sig for tæt.

- Vores højeste prioritet er, at vores kunder og butikspersonale kan være i centeret på en sikker og forsvarlig måde, siger marketingchef Anne Meedom, Hvidovre C.