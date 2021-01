Politiet roser: Roligste nytårsaften i mange år

Politiet ønskede sig et roligt nytår, og havde derfor i dagene op til årsskiftet meldt ud, at de ville slå hårdt ned på overtrædelser af forsamlingsforbud og fyrværkeri til gene.

- Borgerne havde virkelig lyttet til vores budskab. Vi havde ingen ambition om at udstede en masse bøder, men vi ville være synlige, have dialog med borgerne og om nødvendigt være konsekvente. Patruljerne oplevede, at forsamlingsforbuddet blev overholdt, og at borgerne havde en forsvarlig omgang med fyrværkeri, siger Michael Sehested fungerende vicepolitiinspektør, som var operativ leder nytårsaften.