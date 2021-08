Arkivfoto Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Politiet filmede bilræs: 18-årig sigtet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politiet filmede bilræs: 18-årig sigtet

Sydkysten - 23. august 2021 kl. 11:39 Kontakt redaktionen

Fredag aften lagde færdselspolitiet vejen forbi industrikvarteret Greve Main i Greve. Patruljen ankom i videobilen kl. 22.47 lige tids nok til at optage to biler, som var i gang med at køre om kap på den lange lige vej i industriområdet. Der var samlet en del biler på stedet og flere hundrede tilskuere, som stod langs vejen og så på. Politiet fik standset den ene bil, som deltog i væddeløbet, hvor føreren, en 18-årig mand fra Glostrup, blev sigtet for kap- og væddeløbskørsel.

Ingen personer kom noget til ved den hasarderede kørsel. Videooptagelsen vil nu blive sendt til gennemsyn og udmåling af hastighed, hvorunder det også vil blive klarlagt, om flere personer kan mistænkes i forbindelse med sagen.

Den 18-årige kan forvente en at sagen lægges op til frakendelse af kørekortet efter de skærpede regler i færdselsloven om vanvidsbilisme, hvori kap- og væddeløbskørsel indgår. Strafskærpelsen betyder desuden, at der nu er fængsel i strafferammen for vanvidskørsel. Den 18-årige vil høre mere fra politiet i sagen.

Ved indkørsel til området er opsat skiltning, der forbyder motorkøretøjer at køre ind i Greve Main mellem kl. 22.00-05.00 - kun ærindekørsel undtaget. Skiltene havde været udsat for hærværk, og teksten var malet over med sort spraymaling, så den ikke kunne læses. Derfor fandt politiet ikke grundlag for at sigte nogen af de tilstedeværende for at bryde forbuddet om indkørsel til området.

- Hensynsløs kørsel og bilræs er problematisk, da det udgør stor fare for trafiksikkerheden. Selvom man vælger et øde industrikvarter i de sene aftentimer, er der stadig et stort antal deltagere og tilskuere, der potentielt sætter deres eget og andres liv på spil for at køre om kap, siger politiinspektør Bjørke Kierkegaard, leder af beredskabet i Midt- og Vestsjællands Politi.

- Begynder man samtidig at overmale skiltning og tage sig selv til rette i forhold til trafiksikkerheden i et givent område, så er man altså ude på dybt vand. Det er ikke kun ulovligt - det er også komplet uansvarligt, hensynsløst og uacceptabelt i et retssamfund. I de sjællandske politikredse har vi et særligt fokus på disse arrangementer - og vi vil ikke tøve med sanktioner i form af bøder, fængsel og beslaglæggelser af køretøjer i forbindelse med vanvidsbilisme i den sammenhæng, afslutter politiinspektøren.