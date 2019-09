Send til din ven. X Artiklen: Politiet er massivt til stede efter skuddrab Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politiet er massivt til stede efter skuddrab

Sydkysten - 16. september 2019 kl. 10:31 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Københavns Vestegns Politi er massivt tilstede ved Gildbrovej i Ishøj for at efterforske søndagens skyderi og for at genetablere trygheden.

Kl 21:16 modtog Københavns Vestegns Politi anmeldelse om skyderi på Gildbrovej i Ishøj. Da politiet kort efter ankom til stedet, kunne det konstateres at to personer var såret: En 22-årig mand var i kritisk tilstand og blev siden erklæret død og en ligeledes 22-årig mand var blevet ramt i ballen og er nu meldt uden for livsfare.

Endnu en 22-årig mand, som også havde befundet sig i den bil, der var blevet beskudt, havde angiveligt skåret sig på noget glas i forbindelse med skyderiet.

I forbindelse med skyderiet var der blevet affyret et større antal skud.

- Der er tale om et voldsomt skyderi ved et beboelsesområde, hvor borgerne skal kunne føle sig trygge. Det hverken kan eller vil vi acceptere og vi har sat massivt ind for at fange gerningsmændene og genetablere trygheden i området, siger politidirektør Kim Christiansen.

Den mobile politistation i området

For at genetablere trygheden er Københavns Vestegns Politi talstærkt til stede i området - både med efterforskere, politipatruljer og her til morgen er den mobile politistation sat ind i området. Her kan vidner give deres informationer til politiet og her kan man også kigge forbi, hvis man blot har brug for en snak med en politimand.

- Vi opfordrer alle vidner i denne sag til at kontakte os telefonisk på 114 eller komme forbi vores mobile politistation. Det er også muligt at ringe til den mobile politistations Tryghedstelefon på 51 149 114, siger politidirektør Kim Christiansen.

Video på de sociale medier Københavns Vestegns Politi er bekendt med at der florerer video, der angiveligt viser skyderiet, på de sociale medier. Politiet efterforsker, om videoen stammer fra skyderiet og opfordrer til, at man ikke deler videoen på grund af sagens alvorlige karakter.

På nuværende tidspunkt tyder efterforskningen på at skyderiet var et opgør i det kriminelle miljø.

Københavns Vestegns Politi har underrettet de nærmeste pårørende i sagen.

Købehavns Vestegns Politi kan kontaktes hele døgnet på 114

Vores mobile politistation er lige nu på p-pladsen ved Gildbrovej 22-44. Kig forbi eller ring til den på vores Tryghedstelefon 51 149 114 #politidk https://t.co/k23sbPQyYt pic.twitter.com/n0HW4ufxu0 — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) September 16, 2019

relaterede artikler

Politi efterforsker skyderi og genetablerer tryghed 16. september 2019 kl. 10:30

Flere ramt af skud: En person er dræbt 16. september 2019 kl. 00:34

En person er død efter skudepisode i Ishøj 15. september 2019 kl. 22:03