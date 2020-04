Pas på, når du bruger ukrudtsbrænderen. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Politiet efter ukrudtsbrand i Tune: Pas nu på

Sydkysten - 03. april 2020 kl. 10:06 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I takt med solen titter frem, så kommer også ukrudtet frem fra deres vinterhi. Mange husejere vil gerne fjerne ukrudt på en miljøvenlig måde, så de bruger en gasbrænder til at holde haven ukrudtsfri. Det er dog ikke ufarligt at bruge en ukrudtsbrænder, som let får fat i tørt buskads, plankeværket eller efterlader en glød, som ligger og ulmer.

Politi og brandvæsen oplever især om foråret, at måtte køre til brand i forbindelse med brug af ukrudtsbrænder. I de værste tilfælde har brug af ukrudtsbrænder været årsag til, at der er opstået brand i huse eller udhuse med store skader til følge.

Senest i går kl. 17.08 var en udrykning på Humlestien i Tune, Greve, hvor det brændte i et buskads tæt op ad en garage til en villa. Det viste sig, at husejeren havde været i gang med havearbejdet, og havde anvendt en ukrudtsbrænder til at fjerne ukrudt i indkørslen. Flammen fra gasbrænderen havde her fået fat i noget tørt buskads, men ilden blev slukket før den bredte sig til garagen eller huset, og ingen personer kom til skade.

Påsken er højtid for havearbejde, og politiet vil i den forbindelse gerne opfordre alle til at anvende ukrudtsbrændere med stor forsigtighed. Når ukrudtet fjernes tæt ved tørt og meget brandbart materiale anbefales det, at medbringe vand til at efterslukke eventuelle gløder eller ild. Kontroller området, hvor du har anvendt ukrudtsbrænderen, før du forlader stedet.