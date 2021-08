FOTO:THOMAS OLSEN 190516 POLITI GENREBILLEDER HOS VESTEGNENS POLITI Foto: THOMAS OLSEN

Politiet: God første skoleuge

Sydkysten - 13. august 2021 kl. 13:54 Kontakt redaktionen

Københavns Vestegns Politi oplevede mest gode takter i trafikken ved skolerne i den første uge efter sommerferien, hvor mange små trafikanter skulle ud på skolevejene. Politiets skolestart-indsats fortsætter i den kommende uge.

I starten af den forgangne uge blev skoleåret skudt i gang, og mange små piger og drenge trafikanter skulle for første gang ud på skolevejene.

Københavns Vestegns Politi var med ude for at holde et ekstra øje på trafikken ved skolerne i alle 11 kommuner.

- Vores betjente har været ude på skolerne for at tale sikkerhed og adfærd i trafikken med børn, unge og voksne. Jeg har hovedsagligt fået positive tilbagemeldinger fra betjentene, og deres ros vil jeg meget gerne viderebringe til de store og små trafikanter på skolevejene, siger leder i lokalpolitiet, vicepolitiinspektør Søren Uhre, Københavns Vestegns Politi.

Enkelte steder blev der dog givet påtaler, advarsler eller bøder - for eksempel på skole i Brøndby, hvor en bilist fik bøde og klip i kørekortet, fordi et barn ikke var spændt fast under kørslen. Ved en anden skole i kommunen slap en dreng med en advarsel for at cykle over for rødt lys i et vejkryds.

Ved en skole i Glostrup blev to cyklister taget i at cykle mod færdselsretningen, og i Gladsaxe fik to bilister bøder for at se stort på skiltningen ved to forskellige skoler - den ene kørte et sted med indkørsel forbudt, den anden lavede en U-vending trods forbud.

I Rødovre fik tre bilister en kedelig hilsen med hjem for at parkere eller standse ved en skole, hvor det var forbudt.

Ved de skoler, hvor fotovogne var ude, kørte bilisterne pænt uden nogen blev blitzet.

I den kommende uge kigger politiet også med, og vicepolitiinspektør Søren Uhre opfordrer alle i trafikken til at gå forrest som godt eksempel og vise særlig hensyn over for de nye og mere usikre små trafikanter.