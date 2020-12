Tidligere på måneden blev der affyret bomberør i hovedhøjde ved en tankstation i Grevebydelen Hundige. Presse-fotos.dk

Send til din ven. X Artiklen: Politi vil være massivt til stede: Fyrværkeri affyret mod andre borgere straffes hårdt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politi vil være massivt til stede: Fyrværkeri affyret mod andre borgere straffes hårdt

Sydkysten - 30. december 2020 kl. 15:39 Kontakt redaktionen

Nu nærmer nytåret sig, og det vil i år blive en anderledes aften for os alle på grund af coronasituationen i Danmark. Midt- og Vestsjællands Politi vil i år have stort fokus på, at reglerne om at begrænse forsamlinger overholdes for at mindske risikoen for smittespredning.

Midt- og Vestsjællands Politi har indsat ekstra patruljer nytårsaften og vil være synligt til stede i hele politikredsen for at vejlede borgerne og føre tilsyn med, at alle husker forsamlingsforbuddet på maksimalt 10 personer. Patruljerne vil også have særlig fokus på at sætte ind over for ulovlig brug af fyrværkeri.

- Vi opfordrer alle til at fejre nytåret på forsvarlig vis. For at begrænse smitterisikoen er det stadigvæk vigtigt, at alle holder afstand, og ingen forsamler sig flere end 10 personer. Det gælder især omkring midnat, hvor mange er ude for at se fyrværkeri. Søg væk fra steder, hvor alle andre går hen, når nytåret skal skydes ind. Vi vil også opfordre til, at man omgås fyrværkeri med omtanke og ikke udsætter andre for risiko for at blive ramt af fyrværkeri, siger politidirektør hos Midt- og Vestsjællands Politi, Lene Sørensen.

Politiet minder om, at der nytårsaften er forbud mod salg af alkohol mellem kl. 2200 og kl. 0900. Politiet vil være til stede og holde øje med, at dette forbud overholdes.

- Vi har desværre gennem de seneste år set, at fyrværkeri er blevet brugt til at skyde mod andre borgere, politiet eller andre beredskabsmyndigheder. Det er helt uacceptabelt, og med de seneste strafskærpelser bliver det straffet hårdt. Senest før jul mærkede en 22-årig de skærpede regler, da han blev sigtet og varetægtsfængslet for at have beskudt politipersonale fra Midt- og Vestsjællands Politi med fyrværkeri, lyder det fra politiet.

Chefpolitiinspektør Henrik Grauholm Mikkelsen siger:

- Vi vil nytårsaften og nytårsnat være massivt til stede for at føre tilsyn med, at borgere og virksomheder overholder corona-restriktionerne. Vi vil også have et særligt fokus på overtrædelser af reglerne om fyrværkeri. Vi har ingen ambitioner om at markere det nye år ved at udstede en masse bøder, men hvis det bliver nødvendigt for at sikre overholdelse af restriktionerne og forsvarlig omgang med fyrværkeri, vil vi ikke holde os tilbage.