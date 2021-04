Politi med appel til borgerne: Hjælp os med at finde stjålne crossere

Midt- og Vestsjællands Politi appellerer til borgere i og omkring Gersagerparken til at holde et vågent øje med crossmaskiner, som tirsdag ved 13 tiden kørte rundt i netop Gersagerparken.

Politiet har stor fokus på crossmaskiner, som også tidligere år har skabt utryghed i Greve området. Sagen om tyveri af crossmaskiner i Kirke-Såby sættes i forbindelse med de crossmaskiner, som dagen efter blev set i Greve. Politiet beder derfor borgerne om hjælp til at finde frem til crossmaskinerne. Både for at kunne levere maskinerne tilbage til ungdomsklubben, men også for at standse den farlige kørsel.