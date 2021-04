Politi holder særligt opsyn i Ishøj

- Vi har forståelse for, at det kan være svært at gennemskue regler der ændrer sig hele tiden og kun gælder for enkelte kommuner. Men det er også vigtigt at understrege, at disse retningslinjer er til for at hindre smitte, og hvis vi oplever, at man flere gange ser stort på reglerne, så vil vi skride ind med bøder, siger politiinspektør Mogens Lauridsen.