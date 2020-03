Polakker sigtet for butikstyveri

To udenlandske butikstyve sigtet for tyveri. Onsdag klokken 17.35 anmeldte personalet fra Rema1000 i Greve at tre mænd havde været inde i butikken, hvor de stjal kød. Mændene stak herefter af i en polsk indregistreret bil. Politiet fik efterfølgende oplysninger om, at de mistænktes bil var set på en adresse i Kildebrønde. En patrulje kørte til stedet, hvor de traf to mænd på 48 og 53 år fra Polen med opholdsadresse i Greve. De to mænd kunne genkendes fra butikken videoovervågning, og blev sigtet for at have stjålet kød for 586 kr i forening. De to kan forvente at høre mere fra politiet, når sagen skal afgøres.