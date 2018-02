Bjæverskov/Jersies damehold havde tirsdag aften fået en opgave, der ville noget. Foto: Birthe Banemann

Pokalklø var en oplevelse

Sydkysten - 22. februar 2018 kl. 14:22 Af Jørgen Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Helt som ventet fik Bjæverskov/Jersies fælles hold tirsdag store klø, men spillerne tog det som en oplevelse.

Læs også: Ny sejr til Solrød FC

Bjæverskov/e tabte 9-35 efter 4-17 ved pausen i Jersiehallen.

- Vi vidste på forhånd, vi ville få det svært mod et fynsk hold, som næsten udelukkende talte landsholdsspillere fra Norge, Holland og Danmark og med Jan Pytlich som træner. De spiller naturligvis i et helt andet tempo i Ligaen, end vi er vant til i kval-rækken, men jeg synes, vi kunne være vores indsats bekendt. Spillerne gik frisk til sagen og fightede glimrende, sagde træner Tina K. bagefter.

- Måske kunne vi have gjort det endnu bedre, hvis vi havde kunnet stille i stærkeste opstilling. Desværre manglede to af vore mest markante spillere, så vi bl.a. måtte benytte en ynglingespiller, men hun gik også ind og gjorde flot. Helt igennem var det en oplevelse at spille mod så stjernebesat et hold i en hal fyldt med stemning, hvor vi sædvanligvis spiller for en tom, kedelig hal, lød det fra Tina K.

Det varede ikke længe, før gæsterne havde bragt sig stort foran, så al spænding om udfaldet var væk. Det gik langt hurtigere, når gæsterne havde bolden, og de scorede bl.a. på en masse hurtige kontraløb. Bjæverskov/Jersie måtte slide mere for det for at få bolden i mål.

Oprykning

Bjæverskov/Jersie kan nu koncentrere sig om kval-rækken, hvor holdet er med i top to sammen med Slagelse.

- Vi ved, det er et meget stærkt slagelsehold, men vi håber på et godt udfald, når vi møder dem hjemme i næstsidste runde. Holdet fortjener at rykke op og kan også klare sig en række højere. Det så vi jo mod Odense HC, der spiller fire rækker højere end Bjæverskov/Jersie.

