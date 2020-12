Send til din ven. X Artiklen: Pølsevogn serverer gratis mad til hjemløse og Hus Forbi-sælgere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Pølsevogn serverer gratis mad til hjemløse og Hus Forbi-sælgere

Kim og Pia Stougaard sørger for, at dem, der har mindst, også mærker, at det er jul

Sydkysten - 17. december 2020 kl. 14:11 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

At julen er hjerterne fest, og at den handler om at give, det mærker Hus Forbi-sælgerne, hvis de i december lægger vejen forbi pølsevognen på Greve Strandvej.

Her bliver de nemlig budt på et gratis måltid mad, som består af en hotdog med medister, en julehotdog kalder de den i vognen, og en varm kakao.

- Har de en termokop med, så fylder vi også gerne lidt varm kaffe i den, inden de skal videre, fortæller Kim Stougaard, der sammen med sin hustru Pia overtog pølsevognen for et års tid siden.

Idéen opstod, da Kim en dag faldt i snak med et par af sælgerne, og Kim fortalte, at hvis de nogensinde kom forbi, så ville han gerne byde dem på lidt mad.

De fortalte ham, at Hus Forbi har en intern liste, hvor folk, der gerne vil give en hjælpende hånd, kan skrive sig på. Her kan man stå, hvis man som Kim og Pia byder på lidt mad, hvis man har tøj, man gerne vil donere eller noget helt tredje.

Den liste kom pølsevognen på og siden da har et sted mellem 30 og 40 sælgere været forbi vognen, fortæller Kim.

- Det er en stor fornøjelse, og vi er glade for, at vi kan give en hjælpende hånd her i juletiden, siger Kim Stougaard.

Har startet indsamling Udover den gratis mad, har Kim og Pia også sat en indsamlingsbøsse frem. Her kan de betalende kunder smide en skilling i, hvis de ønsker at støtte de hjemløse.

- Hele beløbet går ubeskåret til de hjemløse, siger Kim og fortæller, at der har været nogle ret gavmilde kunder forbi.

Det er nu ikke kun sælgerne, der mærker næstekærligheden i vognen. Det er der også et par mindre bemidlede familier, der har gjort. Parret har nemlig doneret 11 gavekort til børnefamilier, hvor midlerne ikke er så store i julemåneden.

- Det kan forhåbentlig give dem en god oplevelse her i december, at de kan få hotdogs til aftensmad, siger Kim Stougaard.

Fortsætter måske Kim og Pia overtog vognen, da de havde indset, at livet i restaurationsbranchen var ved at blive for hårdt for dem, og selvom indtjeningen i dag ikke kan måle sig med den, de kunne tjene som kok og tjener, så har de alligevel valgt at hjælpe dem, der har mindre mellem hænderne.

De håber, at de også kan fortsætte på den anden side af nytår.

- Vi ser december som en prøveperiode, men vores ambition er, at vi også kan fortsætte i det nye år, siger Kim Stougaard.

- Jeg håber, at vi måske kan få lidt hjælp fra nogle af vores leverandører, og hvis de vil give en enkelt eller to poser pølser til formålet om måneden, så vil det være en stor hjælp, siger han.