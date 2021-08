Abbas Salmassi kan ikke særligt meget selv, og han kræver pleje 24 timer i døgnet. Det står Homeyra Cheraghi for. Men nu bliver hun sendt ud af landet. Foto: Søren Schaadt Larsen

Plejer sin mand 24 timer i døgnet: Skal forlade landet med det samme

Sydkysten - 18. august 2021 kl. 10:25 Af Søren Schaadt Larsen

Homeyra frygter, at hun mister den sidste tid sammen med sin mand. Hun har netop fået besked på, at hun skal forlade landet med det samme.

Indtil videre har hun passet sin mand, Abbas Salmassi, 24 timer i døgnet i lejligheden i Vildtbanegård i Ishøj.

Udlændingestyrelsen, og efter en klage, Udlændingenævnet, har afgjort, at hun skal forlade landet, og det er et hårdt slag for familien Salmassi.

- Ingen kan forstå ham. Han kan kun tale med nogle lyde. Kun Homeyra forstår ham. Når man ikke forstår ham, bliver han sur og aggressiv. Hun sørger for ham, siger Parisa Salmassi.

Hun er datter til Abbas Salmassi.

Abbas Salmassi er dansk statsborger og han blev for ti år siden gift med Homeyra Cheraghi i Iran. Her opholdt de sig også, da han for to år siden i forbindelse med en ballonudvidelse i hjertet fik en blodprop i hjernen. Blodproppen betød, at han endte på intensiv i fire til fem måneder og efterfølgende var lam i hele højre side af kroppen, samt havde mistet evnen til at tale. Han kan stort set kun ligge ned:

- Skal han stå op, skal han støttes. Han kan ingenting selv, forklarer Parisa Salmassi. Det er hende, der fortæller historien og oversætter for Homeyra.

- Han kræver pleje 24 timer i døgnet, og det har Homeyra indtil videre sørget for, siger Parisa, mens Homeyra beroligende holder Abbas i hånden.

Tror ikke, de kommer til at se hinanden igen Da Abbas efter blodproppen fik det en smule bedre, fik de ham tilbage til Danmark. Det var ikke let. Men Parisa fik styr på visaer, mens Homeyra fik ham ombord på et passagerfly.

- Flyselskabet kunne have smidt ham af eller nægtet at flyve med ham, i den tilstand. Men det lykkedes at få ham hjem, siger Parisa.

Når Homeyra besøgte Danmark inden hjerneblødningen, benyttede hun turistvisum, men da Abbas blev syg, søgte hun tilladelse til at blive i landet længere.

Det blev afvist af Udlændingestyrelsen. Den beslutning har de anket. Familien håbede, at Homeyra kunne blive i landet indtil sagen var behandlet, men hun fik tirsdag at vide gennem familiens advokat, at hun skal forlade landet med det samme - og skal blive væk til sagen er behandlet.

- Rejser hun, er der ingen af os, der tror på, de kommer til at se hinanden igen, forklarer Parisa Salmassi.

Undervejs oversætter Parisa for Homeyra, der ikke taler dansk. Da emnet handler om, at hun skal rejse slår Homeyra hovedet lidt ned.

Parisa fortæller, at Abbas har fået at vide, at han kan tage med Homeyra, men det anser de ikke som en mulighed:

- Han er så syg, at han slet ikke kan rejse. I Iran har de ingen behandlingsmuligheder til ham, og den medicin han skal bruge, har de heller ikke, siger hun.

Alternativet er plejehjem Sydkysten møder Abbas, Homeyra og Parisa i lejligheden. Her befinder Ole Wedel-Brandt sig også. Han er medlem af byrådet for Enhedslisten, og han er ven af familien, og så undrer han sig over, at Homeyra ikke kan få lov at blive:

- Alternativet til, at hun passer ham, er en plejehjemsplads. Han kræver så meget pleje, at det ikke vil kunne lade sig gøre med hjemmepleje, siger Ole Wedel-Brandt.

Som sagen er nu, sørger Homeyra for al den pleje, som Abbas har brug for. De lever af hans pension, og koster derfor ikke samfundet en krone:

- Men det vil det komme til, hvis hun rejser, siger Ole Wedel-Brandt.

Abbas har altid klaret sig selv, og har sat en ære i at gøre det sin tid i Danmark, hvor han efter han kom fra Iran med en elektroingeniøruddannelse, tog en diplomingeniøruddannelse på DTU, og siden har han arbejdet.

Nu kan han ikke længere klare sig selv. Listen over Abbas' lidelser er lang og bliver løbende længere. Udover lammelser fra hjerneblødningen lider han også af PTSD, begyndende demens, stress, angst og depression, og i en lægeerklæring, de har afleveret i forbindelse med ansøgningen om opholdstilladelse, skriver lægen, at Abbas er dybt afhængig af Homeyra.

- Hele situationen er enormt stressende for ham. Det koster ham på psyken, hans PTSD bliver værre. Han kan ikke gøre noget, han råber og bliver aggressiv, fordi ingen kan forstå ham. Kun Homeyra kan få ham til at slappe af, siger Parisa.

Stort psykisk pres Parisa og Homeyra frygter, hvad der kommer til at ske, når Homeyra forlader landet:

- Homeyra har grædt tit. Hun ved, at han ikke vil overleve længe uden hende. Hun er meget bange for, at hun ikke ser ham igen, hvis hun forlader landet, siger Parisa, mens hun har øjenkontakt med Homeyra. Parisa oversætter og Homeyra nikker og klemmer Abbas' hånd.

- Vi er alle sammen under et stort psykisk pres. Vi andre er også bange og spekulerer på, hvad der skal ske. Min far er meget knyttet til Homeyra, siger Parisa.

- Hun sørger for, at han får mad, sin medicin, kommer på toilet, får tøj på. Hun sørger for alt, siger Parisa.

Familien har fået at vide, at Udlændingenævnet vil behandle sagen om 14 måneder, men at Homeyra skal vente på afgørelsen i udlandet. Så længe kan familien og Homeyra ikke vente:

- Vi håbede, at Homeyra får lov at blive, til sagen er afgjort, og at hun derpå kunne få lov at blive og passe min far. Vi taler en midlertidig opholdstilladelse, siger Parisa, som er dybt frustreret over den seneste afgørelse. - Hvad skal vi gøre nu, spørger hun.

Hun forklarer, at Homeyra ingen intentioner har om at blive i Danmark længere end hun skal passe sin mand:

- Hun har et godt liv i Iran, men det handler om, at hun ikke har lyst til at forlade sin mand, som er hjælpeløs og derfor har brug for hendes pleje.