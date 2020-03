Plejeledere får takkebreve

Det er ikke let at være afskåret fra at kunne besøge sit familiemedlem, der bor på et plejecenter i disse dage, men selv om det kan være svært, bliver plejecentrene mødt med masser af kærlighed fra de pårørende. Det fortæller Martin Nordentoft Rasmussen, der er centerchef i sundhed og pleje i Greve Kommune. - De pårørende tager det flot, og flere plejeledere har modtaget takkebreve fra familier til beboere på plejecentrene. Familiemedlemmerne er jo bange for, at de er smittespredere og vil jo gøre alt for at værne om deres kære, så de holder sig væk, fordi de ved, at beboerne kan være udsatte, hvis de bliver smittet, siger han.

Alle danskere er i disse uger påvirket af virusudbruddet, og det betyder blandt andet, at træningsenhederne for borgere, der for eksempel skal genoptræne, er lukket ned midlertidigt for at forsøge at undgå at skabe en smittekæde. Til gengæld kommer hjemmeplejen hjem til borgerne som normalt.

- For borgere, der genoptrænet, får de hjælp en til en i stedet for at mødes, så de stadig kan følge deres træningsplan, siger Martin Nordentoft Rasmussen, der fortæller, at dagcentrene også er lukket ned i øjeblikket for at undgå smittespredning.

På Facebook har Greve Kommune delt en historie om en borger, der var bevilliget rengøring efter en operation. Det har han dog afmeldt, da han har trænet sig selv op, og derfor kan kommunen bruge ressourcerne på andre borgere, der har brug for hjælp.

- Det kalder vi samfundssind, og vi oplever det overalt i Greve lige nu, lyder det fra kommunen på Facebook.