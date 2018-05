Plejehjem vil etablere sansehave

Plejehjemmet Torsbo i Ishøj har sat gang i et større projekt, der skal gøre udearealerne på plejehjemmet mere attraktive og demensvenlige for beboerne. Med midler fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen håber plejehjemmet på at kunne realisere tankerne om at etablere et kolonihavehus, en såkaldt sanseskov, et aktivitetsrum samt muligheden for at lave et område med en dyrefold. Derfor har Torsbo ansøgt styrelsens pulje til indretning af demensegnede plejeboliger om knap 600.000 kroner til at anlægge sansehaven. Det fremgik af et dagsordenspunkt, der blev behandlet på byrådsmødet den 8. maj.