Plejehjem på vej til Tune

Sydkysten - 28. april 2020 kl. 10:18 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frem og tilbage, fra side til side, op og ned. Det kan lyde som et gammelt hit fra Nik & Jay, men er det langtfra. I mange år har byrådet i Greve ønsket at bygge et nyt plejehjem i Tune, men hver gang er de stødt på problemer. Planerne om at bygge et plejehjem ved Tunehallen er blevet mødt med et nej fra myndighederne, der gang på gang har henvist til støjzonerne ved lufthavnen i Tune. Lige indtil, at daværende erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) åbnede for at lempe i støjzonerne for senere at trække i land igen.

Med andre ord: Der er for meget larm ved Tunehallerne til at bygge et plejehjem. Derfor har byrådet kigget på alternative placeringer i hele kommunen, men nu er der truffet en beslutning. Det næste almene plejehjem, som bygges i Greve Kommune, bliver ved Tune Skole, Lunden. Medmindre der opstår uventede forhindringer, lyder det fra Greves borgmester, Pernille Beckmann (V).

- Vi har vendt hver en sten, men det har hele tiden været byrådets ønske, at det skulle være i Tune. Førsteprioriteten var på stadiongrunden ved Tunehallerne, men det er glædeligt, at vi nu har fundet en alternativ placering, siger hun og fortæller, at støjzonerne umuliggør byudvikling i halvdelen af Tune, hvor der bor 5.000 mennesker.

- Vi bakker op og ønsker at komme i gang hurtigst muligt, siger Mikkel Witthøft fra Socialdemokratiet.

- Vi er glade for, at der kommer et plejehjem til Tune, siger Enhedslistens Mehmet Zeki Dogru.

Nyt borgermøde?

Coronaudbruddet gjorde tidligere på foråret, at et borgermøde om et muligt plejehjem i Tune blev gjort digitalt. Hvordan det virkede, var der stor uenighed om på mandagens byrådsmøde.

- Det fungerede ikke. Borgerne skal høres på en ordentlig og reel måde, men det var ikke det, der var tilfældet. Der var kun fire til fem, der deltog i debatten. Det var umuligt at holde styr på de forskellige tråde, der kørte under kommentarfeltet. Det er fint at arbejde videre med et plejecenter i Tune, men vi skal holde et nyt borgermøde, når det er muligt, siger Brigitte Klintskov Jerkel fra Det Konservative Folkeparti.

Den modsatte opfattelse har Pernille Beckmann.

- Jeg vil ikke anbefale et nyt borgermøde. 1600 så med på det digitale borgermøde, og der var over 330 spørgsmål, siger hun.

Partikollega Marc Genning er enig med sin borgmester.

- En meget simpel opgave endte med at blive en utroligt svær opgave. Den demografiske udvikling presser sig på, og vi har kigget på andre placeringer til et plejehjem. Vi har afholdt et digitalt borgermøde med mange gode indspark. Rådgivere kan nu lave skitseprojekt, så vi kan se, hvordan det kan lade sig gøre. Tillykke til Tune - nogle gange kan det betale sig at kæmpe, siger han,

Liberal Alliances Rigge Nørmark vil heller ikke lægge stemme til et nyt borgermøde.

- Vi skal ikke holde et pseudo-borgermøde. Vi skal videre og har allerede ventet i lang tid, siger hun.

Hos Dansk Folkeparti er de også imod et nyt borgermøde. Partiet åbner dog for, at der kan holdes et informationsmøde, når planerne er mere modne.

- Det er fantastisk, at alle partier går ind for at bygge et plejecenter i Tune og har villet det i mange år. For 18 år siden, da jeg blev valgt ind i byrådet, talte vi om det, og det var på listen før Langagergård. DF beklager over for Tune-borgerne, at det har taget så lang tid,. Vi kan ikke vente længere og har brug for det det nu. Vi kan ikke forhale det hen over sommerferien ved at vente på et nyt borgermøde. Det vil gøre processen endnu længere, siger Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti, der er formand for Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget.

Klar om fem år

Det nye plejehjem kommer til at rumme maksimalt 75 borgere. Ifølge administrationen i kommunen tager det fire til fem år fra byrådet beslutter en placering og indleder planlægningen til byggeriet kan tages i brug. Der er lagt op til, at det ikke må være mere end tre etager højt.

Tuneudvalget har haft sagen i høring i slutningen af januar 2020. Udvalget har anbefalet, at plejehjemmet placeres ved Tune Skole, Lunden, at skolerne i Tune lægges sammen ved Tune Skole, Højen for at give plads til plejecenter og ældreboliger, at det undersøges, om fredsskovspligten i Lundegårdsparken kan ophæves, så plejecentret kan placeres tæt på Tune Parkvej, og at plejehjemmet ikke bygges i højden.

Inden det står færdigt, indvies et friplejehjem ved Frydenhøj Allé, der åbner i 2022. Friplejehjemmet skal drives af den private leverandør Altiden. Det er Altiden, der administrerer ventelisten til plejehjemmet. Det er dog Greve Kommune, som skal godkende, at en borger kan lade sig skrive på venteliste. Friplejehjemmet er det første af sin slags i Greve Kommune. De nuværende plejecentre er opført som almene plejeboliger.