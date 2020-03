Plejecentrene Højstruphave og Rønnebo er lukket for besøgende. PR-foto.

Plejecentre lukker for besøg

For at minimere udbredelsen af coronavirus, har Vallensbæk Kommune lukket for besøgende på Rønnebo og Højstruphave

Sydkysten - 22. marts 2020 kl. 18:02 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For at minimere udbredelsen af Coronavirus holder Vallensbæk Kommune indtil videre lukket for besøgende på plejecentrene. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Det drejer sig om Rønnebo og Højstruphave. Det er vigtigt, at alle gæster, pårørende og frivillige respekterer dette.

- Det her er en helt ekstraordinær situation, og vi beder alle om at bakke op om de nødvendige initiativer og hjælpe med at beskytte de ældre og svage borgere i vores samfund. Og nogle af de svageste bor på vores plejecentre, lyder det fra kommunen.

Kommunen opfordrer til, at man taler med sine pårørende via Facetime eller Skype, og hvis der er brug for hjælp til det, så kan man kontakte sin kontaktperson i afdelingen.

Har man brug for at tømme postkasse, aflevere en blomst eller noget helt tredje hos en pårørende, kan man ringe på ved hoveddøren, og personalet vil komme og åbne samt sørge for at aflevere det til ens kære.