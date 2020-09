Artiklen: Plejecenter Kærbo åbner igen for besøgende udefra

Efter knap en uges nedlukning åbner Kærbo igen for besøg for pårørende.

Plejecentret blev ellers lukket for besøg udefra i sidste uge, efter at en medarbejder blev testet positiv for Covid-19 onsdag den 23. september.