Plantemarked på Greve Museum

Sydkysten - 29. august 2020

Fritid. Søndag den 6. september fra kl. 12-14 byder Greve Museum i samarbejde med Haveselskabet til plantemarked på museets gårdsplads.

Her er der mulighed for at få ny inspiration til din have og få nogle gode planter afsat eller med hjem.

Hvad enten du har grønne fingre eller selv er helt grøn udi haveprojekter, så er der mulighed for at gøre en god handel på plantemarkedet på Greve Museum, hvor du kan bytte, købe og få gode havetip med hjem. Du vælger selv, om du vil bytte eller sælge dine planter og frø på dagens plantemarked. Husk blot at planterne helst skal være i potter og forsynet med planteskilt, så alle kan se, hvad du tilbyder. Du er selvfølgelig også meget velkommen til at kigge forbi, selvom du ikke har noget at sælge eller bytte væk, men blot ønsker at se dig omkring, gøre en god handel eller få en god snak med andre planteinteresserede. Forudgående tilmelding er ikke nødvendig - bare mød op.

Hvis du vil vide mere om planters kulturhistorie, så kan du gå en tur i den gamle museumshave. Rundt om gården ligger en landbohave fra ca. 1870 med frugttræer, rosen- og staudebede. Der er nu opsat nye, smukke og vejrbestandige skilte, hvorpå man kan læse om havens og udvalgte planters kulturhistorie.

Plantemarkedet foregår udendørs på Greve Museums gårdsplads søndag d. 6. september fra kl. 12 - 14. Der vil være mulighed for at sætte ting frem fra kl. 11. Du skal selv sørge for at tage et klapbord, kasser eller andet med, som du kan sætte dine planter frem på. Det er gratis at deltage i arrangementet.