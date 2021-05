Det skal være tryggere at bo og færdes i Greve Nord. Billede af boligkvarteret Askerød. Arkivfoto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Planerne for et tryggere Greve Nord skrider fremad Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Planerne for et tryggere Greve Nord skrider fremad

Sydkysten - 23. maj 2021 kl. 07:50 Kontakt redaktionen

Greve Nord skal være et tryggere sted at være.

Derfor vedtog politikerne i 2020 en ambitiøs plan, som skal gøre området mere trygt.

Siden da har kommunen interviewet en række fagpersoner, som til daglig arbejder med området, for at få deres hjælp til at præcisere indsatsen.

Nogle af tiltagene handler om bedre samarbejde, mens andre handler om ændring af de fysiske rammer.

Arbejdet med at lave en samlet plan for tryghed i bydelen har været i gang i over et år og vil fortsætte resten af 2021. For det tager tid at lave en effektiv plan, forklarer formanden for Plan- og Udviklingsudvalget, Marc Genning.

- Der findes ingen nemme løsninger, når det kommer til at skabe tryghed. Det handler om at arbejde klogt og grundigt, hvis vi skal lykkes med projektet, og sådan noget kan ikke ske fra den ene dag til den anden. Med præciseringen af tiltagene har vi taget et stort skridt nærmere en samlet plan for tryghed i Greve Nord, siger Marc Genning.

Greve Kommune vil til sommer, når det er muligt at mødes mange fysisk, afholde et stormøde, hvor alle de organisationer og grupper, som kan gøre en forskel i området, deltager. På mødet vil der med udgangspunkt i de skitserede indsatser blive arbejdet videre på at lave en samlet vision og mål for et tryggere Greve Nord.

Efter mødet vil politikerne blive præsenteret for et oplæg til en endelig handlingsplan. Derefter er det meningen, at der skal arbejdes videre med konkrete indsatser, som kan blive sat i gang i slutningen af 2021.