Pileparken er Vallensbæks nye generationspark

Anlæg. Pileparken bliver et mødested for alle generationer og lægger op til et væld af sanseoplevelser

- Jeg håber, at parken bliver et mødested for alle generationer, og at det er her at historier, lege og fællesskaber kommer til at trives. Med parken vil vi gerne skabe dialogen og invitere til, at vi tager os tid til hinanden, sagde borgmester i Vallensbæk Kommune, Henrik Rasmussen, ved indvielsen.