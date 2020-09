Se billedserie Sidste år kastede Pia og Flemming sig ud i at arrangere en koncert, selv om de aldrig har prøvet det før. Og i år er opgaven den svære to?er, som de udtrykker det. Foto: Helle Midskov

Pia og Flemming arrangerer koncert af kærlighed til musikken

Sydkysten - 05. september 2020 Af Helle Midskov

Det er anden gang, at Pia og Flemming Teilmann arrangerer koncert med Mike Andersen Duo. De to musikglade mennesker fra Greve Landsby kastede sig sidste år for første gang ud i opgaven at stå som koncertarrangør for selvsamme duo, og i år er det så den svære to'er, som ægteparret udtrykker det.

Pia og Flemming er meget glade for musik og især for bluesmusikeren Mike Andersen, som de følger i tykt og tyndt. Bogstaveligt talt. De tager til alle de koncerter med Mike, de overhovedet kan komme i nærheden af, nogle gange snupper de lige tre i rap. Det gælder både koncerter i Danmark og i udlandet.

Både Flemming og Pia har været til vildt mange koncerter med den danske bluesmusiker siden 2009, og Pia er lige ved at runde koncert nummer 100 med Mike. Men det er musik i det hele taget, som fylder meget. Deres hjem er præget af billeder og hilsener fra mange kunstnere, herunder blandt andre Lars Lilholt, som ligeledes står højt på deres private hitliste.

Pia og Flemming tager til cirka 60 koncerter om året, og det er ofte, at deres ferier bliver planlagt efter de koncerter, som de skal til.

- Vi kan generelt bare godt lide musik, det gør os glade. Vi har begge fuldtidsjob, der skal passes, så skal der være plads til familie, venner og fritidsinteresser, og derudover har vi så den fælles glæde, at vi bare nyder den stemning, der er til koncerter, fortæller Pia, og Flemming supplerer:

- Folk spørger, hvorfor vi tager til Hamburg for at høre Mike Andersen spille, når vi f.eks. lige har været til koncert med ham på Amager. Men der må jeg bare sige, kommer det tørt fra Flemming, at folk tager jo også til fodboldkampe med Brøndby igen og igen.

Vil dele med andre

- Vi kan lide mange forskellige musikgenrer, men vi synes, at Mike Andersen er uhøjtidelig og en fremragende bluesmusiker, som har givet os mange skønne musikalske oplevelser. Det var udgangspunktet for, at vi sidste år ønskede at "dele ham" med lokalsamfundet her i Greve. Vi arrangerede simpelt hen en intimkoncert med ham og en af hans musikere, som hedder Jens Kristian Dam. Det blev et både meget fint og meget pænt besøgt arrangement i forsamlingshuset Godthaab, fortæller Pia.

Selv om hverken Pia eller Flemming har nogen som helst erfaring i at arrangere koncerter, gjorde de det bare, og uden nogen ambitioner om at skulle tjene penge eller slå ind på en ny levevej. Med erfaringerne fra sidste år som bagage har de kastet sig ud i en gentagelse i år og har sat en ny Mike Andersen-aften op. Det er stadig uden nogen kommercielle bagtanker, men det er alene på grund af begejstringen for musikeren og for at skabe gode musikoplevelser for andre.

- Mange har opfordret os til at arrangere en ny koncert med Mike i det lokale forsamlingshus, så det håber vi, at der er opbakning til, siger Pia.

I år må de på grund af coronarestriktioner sælge lidt færre billetter, og de mangler lige nu blot at sælge nogle få.

- Vi har været rundt til forskellige koncerter og set, hvordan andre håndterer reglerne i forhold til corona, og hvordan vi kan sørge for, at det fortsat kan blive en god og intim oplevelse, samtidig med at vi holder afstand. Vi så helt konkret til koncert på Amager, at der havde de stillet stole op, så hvert femte stol havde afstandsskilt på, det virkede godt, forklarer Flemming om opgaven med koncerten i år, hvor der på grund af corona skal bruges mere tid.

Der sker ikke så meget

Men det ekstra tid og forberedelse tager ikke pusten fra de to musikelskere.

- Vi må bare sige, at der sker ikke for mange aktiviteter og arrangementer her i Greve Landsby, og det vil vi gerne skubbe lidt til ved selv at tage initiativ, siger Flemming og fortsætter:

- Vi lover ikke, at vi også arrangerer en tredje koncert med Mike Andersen Duo næste år. Det kan være, at det bliver om nogle år eller at vi vælger at arrangere koncert med andre musikere, som det kunne være hyggeligt at få til Greve. Vi har nu noget erfaring med i rygsækken, som vi kan bruge, hvis vi igen en anden gang vil kaste os ud i at arrangere koncerter. Og selv om det kræver nogle timers arbejde at stable en koncert på benene, så er slutresultatet en dejlig musikalsk oplevelse, og det er kærligheden til musikken, der driver os.

Koncerten med Mike Andersen Duo er torsdag den 24. september i forsamlingshuset Godthaab, Greve Landevej 80, Greve. Koncerten begynder klokken 20 og dørene åbnes klokken 18. Billetterne koster 220 kroner pr. stk. man kan få mere info ved at ringe til pia Teilmann på tlf. 40821381 eller skrive til Pia på pia@famteilmann.dk