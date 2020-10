Pia Skourup er Venstres nye spidskandidat

- Venstre Ishøjs byrådsgruppe arbejder for at præge det daglige arbejde i byrådet og i de udvalg, hvor Venstre er repræsenteret, og dermed få Venstres politik igennem. Arbejdet i udvalgene og den påvirkning, som Venstre har, er måske ikke altid så synlig, som vi kunne ønske, men der skal ikke herske tvivl om, at både jeg og mine to byrådskolleger tager forpligtigelsen om at varetage borgernes behov bedst muligt, meget seriøst, siger Pia Skourup.

- Personligt finder jeg det vigtig, at vi som kommune formår at tage godt hånd om alle de borgergrupper, som vi repræsenterer, uanset hvor i livet man befinder sig. En kommune skal kunne rumme alle dens borgere, og skabe de nødvendige muligheder for, at alle kan være en del af fællesskabet. Også det at kunne bidrage til fællesskabet gavner helheden, men skaber også mening i livet for den enkelte, siger Pia Skourup.

Der er ingen tvivl om, at Pia Skourup har noget på hjertet, og brænder for at være med til at gøre en forskel, selv slutter hun af med at udtale, at det ikke er en enkelt mærkesag, som har fået hende ind i politik: Det er derimod et generelt ønske om at være med til at skabe en kommune, som er et attraktivt sted at bo, både i forhold til de kommunale kerneopgaver, men også i forhold til at arbejde for bevarelsen af en grøn kommune, hvor der er grønne åndehuller i nærmiljøet for alle borgere.