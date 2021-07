Send til din ven. X Artiklen: Pernille Beckmann: - Første indskydelse var, at der måske kunne være en politisag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Pernille Beckmann: - Første indskydelse var, at der måske kunne være en politisag

Sydkysten - 13. juli 2021 kl. 12:06 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

Borgmester Pernille Beckmann har indtil videre ikke sagt meget i sagen om Claus Thykjær, og i et længere skriftligt svar til DAGBLADET kommer hun ind på hvorfor.

Læs også: DF afviser ekstraordinært byrådsmøde

- Mange har bedt mig om at svare på den sag, vi har i kommunen lige nu med den tidligere kommunaldirektør. Det har været svært for mig at sige noget, da der også er meget, som er belagt med tavshedspligt, men jeg forstår godt, at mange undrer sig, så derfor vil jeg svare på det, jeg kan og må, skriver hun.

I forhold til det den store pose penge, som Claus Thykjær har fået med ud af døren skriver borgmesteren.

- Gyldent håndtryk er dybt forargeligt. Det synes jeg selv, men det er sådan, en topleders kontrakt er forhandlet af arbejdsmarkedets parter. Kontrakten skal indeholde en fratrædelsesordning, som man kan mene, hvad man vil om. Men det er ikke Greve Kommune, som selv kan definere ordningen. Vi er nødt til at lave kontrakter på de vilkår, der nu engang er.

Og så løfter hun sløret for, at en politianmeldelse har strejfet hendes tanker.

- Min første indskydelse, da sagen opstod var, at det her måske kunne være en politisag, men jeg kan ikke sige ret meget mere, selvom jeg gerne ville. Til gengæld kan jeg sige helt generelt, at når der er sager i Greve Kommune, hvor der er tvivl om, hvorvidt der er sket noget kriminelt, får vi altid sagen vurderet af juridiske eksperter - og vi politianmelder, hvis der er grundlag for det, skriver Pernille Beckmann.

- Hele sagen er en personalesag, og den skal nu engang behandles med fortrolighed. Det betyder ikke, at byrådet dækker over nogen eller noget. Det betyder bare, at vi overholder reglerne for, hvordan vi behandler medarbejdere i kommunen.

Derudover understreger hun, at sagen er behandlet grundigt.

- Først i økonomiudvalget d. 9. juni, hvor vi havde ekstern juridisk ekspertbistand tilstede. Dernæst i byrådet d. 14. juni, hvor der var indhentet yderligere ekstern juridisk ekspertbistand, og igen på byrådsmødet d. 21 juni, hvor vi ikke længere havde tillid til kommunaldirektøren. Endeligt er sagen gennemgået af ekstern revisor på et møde d. 2 juli, hvor hele byrådet var inviteret, skriver Pernille Beckmann.

- Som byrådsmedlem har man fået et tillidshverv og med det, følger et ansvar. Man skal møde op til møderne. Man skal stille spørgsmål, hvis der er noget, som man ikke forstår. Nu er sagen formelt behandlet, og det er intet nyt kommet frem, som byrådet på vores møder ikke har været bekendt med.

- Og så vil jeg slutte med at sige det, jeg har stået på i hele den her sag: Rod i bilag er fuldstændigt uacceptabelt, og det samme er lemfældigt brug af kommunens kreditkort. Og det har vi taget konsekvensen af.

relaterede artikler

Klar til at politianmelde kommunaldirektør; Brugte kommunens kort i flere år 13. juli 2021 kl. 12:03