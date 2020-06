Der er sket meget med pensionistforeningen gennem de 50 år, men banko holder ved. Arkivfoto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Pensionistforening fejrer 50-års jubilæum Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Pensionistforening fejrer 50-års jubilæum

Sydkysten - 28. juni 2020 kl. 10:41 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Thorslunde: Den 30 juni er det 50 år siden Torslunde Ishøj pensionistforening blev stiftet.

Tiderne har ændret sig meget på 50 år, og det har pensionistforeningen derfor også gjort. I begyndelse mødtes man til hækling, strikning og måske peddigrør, og skulle det være rigtig festligt spiste man sammen medbragte madpakker.

I dag mødes man i stedet til foredrag og musik og sang oplevelser, samt god mad og drikke.

Bankospillet går igen - det har været der altid og er der fortsat. Mange elsker bankospil, men lige så mange hader det. Men foreningen tilbyder noget for enhver smag.

Søndagsmiddage er et forholdsvis nyt tiltag. Det er populært blandt medlemmerne, især blandt de enlige herrer.

Busture er og har altid været meget populære. Foreningen kan let fylde to busser - en enkelt gang tre. Medlemmerne vil gerne ud og se og opleve ting og steder, de ikke har oplevet før.

For 15 år siden fik foreningens medlemsbladet Tippen, som er populær læsning. Al information fra bestyrelse til medlemmerne går igennem Tippen - og det er så meget, at medlemmerne efterhånden kalder selve foreningen for Tippen i stedet Torslunde Ishøj Pensionistforening

- Det synes jeg ikke gør noget, vi ved jo hvad der menes, siger Egon Madsen, der er formand for foreningen.

I 2012 stillede Ishøj Kommune Foreningshuset til rådighed for foreningslivet i Ishøj. Foreningen fik dermed faste dage, hvor de kan bruge lokalerne.

- Det var et stort fremskridt. Vi havde hidtil holdt til på Kærbo, men da det skulle bygges om, måtte vi tage til takke med Egely, og samtidig betale for at låne det. Det var på 1. sal og ikke egnet til pensionister, forklarer Egon Madsen og fortsætter:

- Vi var, og er meget glade for Foreningehuset, men nu skal det rives ned. Lokalet er også blevet for lille til vores store arrangementer. Ishøj Kommune har stillet os i udsigt at flytte til Brohuset. Det glæder vi os til. Der er større og bedre lokaler, lyder det fra formanden.

I 2004 indledte foreningen et samarbejde med en venskabsklub fra Svedala i Sverige.

- Det er et godt samarbejde. Vi mødes hvert år, skiftevis i Svedala og i Ishøj. Aftalen går ud på, at vi kommer på besøg med 50 deltagere og så arrangerer værtsklubben morgenkaffe, oplevelser og frokost, siger Egon Madsen.

Allerede få måneder efter at foreningen blev dannet meldte den sig ind i "Landssammenslutningen af Invalide og Folkepensionister i Danmark". Det kom senere til at hedde "Sammenslutningen af pensionistforeningen i Danmark. I 2013 fusionerede de med "Den fynsk Jyske sammenslutning" og "Pensionisternes Samvirke" Den nye store organisation kom til at hedde "Danske Seniorer" Her er Torslunde Ishøj pensionistforening fortsat medlem.

Blandt medlemmerne har foreningen haft en ildsjæl, Birthe Nielsen, der fik tilnavnet "Rejsebirthe":

- Det var ikke uden grund. Hun arrangerede rejser for vores medlemmer i cirka 10 år, først med fly, senere var det busture, altid nye og gode rejsemål, siger Egon Madsen og fortsætter:

- Der har være mindst en ildsjæl mere, Det er Gert Petersen. Han var formand i 17 år. Alene det er en præstation... Han forstod at følge med tiden og indførte mange nye tiltag. Der har naturligvis været mange andre gode formænd og bestyrelsesmedlemmer igennem de 50 år, som alle har gjort et stort arbejde for foreningen, og præget den på hver sin måde, lyder der fra Egon Madsen, som slutter med at ønske pensionistforeningen tillykke.