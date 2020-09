Politiet har været ude til flere episoder i Greve de seneste dage. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Pengeskab opbrudt under indbrud

Sydkysten - 14. september 2020

Fredag nat blev Silvan i Ventrupparken udsat for et tyveri. På videoovervågningen ses tre hætteklædte personer i sort tøj, og et efterfølgende besøg af en politihund afslørede, at personerne havde været i et baglokale. Det er uvist, hvad der blev stjålet.

På Strandlyst Allé har der været indbrud i en villa, hvor gerningspersonerne var i hele huset. På nuværende tidspunkt er det uvist, hvad der blev stjålet.

På Jerismosevej er der søndag nat blevet stjålet smykker fra en villa, efter at et vindue blev aflistet.

Samme fremgangsmåde brugte en eller flere tyve under et indbrud på Mosedevej i løbet af weekenden. Herefter blev hele huset gennemrodet. Et pengeskab blev opbrudt, og der blev stjålet smykker og to bærbare computere.

En beboer i en villa i Havehusene oplyser til Midt- og Vestsjællands Politi, at der har været indbrud i et skur, som var aflåst. Der blev stjålet to klapvogne, flere barnevogne, en el-guitar, solbriller og en taske med tøj i.