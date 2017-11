Se billedserie Café E i Waves kommer blandt andet til at specialisere sig i hjemmelavede drikkevarer og cocktails, fortæller Resul Harmanci, som er indehaver af den nyåbnede café i shoppingcentret. Hans far har den første Café E, som ligger i Frihedens Butikscenter i Hvidovre. Foto: Jane Aunsbjerg Villadsen

Pasta, burger eller wok: Ny café har lidt af det hele

Sydkysten - 23. november 2017 Af Jane Aunsbjerg Villadsen

2017 har budt på åbningen af en række nye spisesteder i shoppingcentret Waves i Hundige, og nu har centret også fået sin egen café. Den hedder Café E og er lillebror til en restaurant af samme navn, som har hjemme i Frihedens Butikscenter i Hvidovre.

- Jeg har lidt af det hele - alt fra pastaretter til kødretter, burgere og wokretter. Folk har taget rigtig godt imod det, og jeg kan se, at de faktisk har haft brug for det i centret, fortæller indehaver Resul Harmanci, mens han viser den nye café, som ligger ved siden af den nye biograf og over for Jensens Bøfhus. Selve spiseområdet er åbent, så man frit kan kigge ud på resten af centret.

Resul Harmanci lægger ikke skjul på, at det netop var den gode placering, som fik ham til at tro på, at Waves var det rette sted at åbne en ny café.

- Jeg kunne se et potentiale her, siger indehaveren, der mener, at centret har manglet en rigtig café blandt de mange spisesteder, som centret byder på.

Ifølge ham er Café E det eneste sted i Waves, hvor man kan få en brunchtallerken, og derudover skal cafeen også specialisere sig i hjemmelavede drikkevarer og cocktails.

- Centret har manglet nogen, der kunne lave cocktails, blandt andet fordi der er så mange unge, der bor her, og vi har koncertsalen (i Portalen, red.) udenfor. Vi har nogle drinkskort, som vi konstant opdaterer med hjælp fra professionelle folk, siger Resul Harmanci, som også fortæller, at cafeen har fået så god en modtagelse af gæsterne, at han nogle gange har været nødt til at afvise bordbestillinger, fordi der ikke har været plads.

På sigt håber Resul Harmanci da også, at Café E-familien kan udvides med endnu flere medlemmer. Hvor og hvornår en ny café skulle åbne, er alt for tidligt at sige, men Resul holder øjnene åbne for den rette placering, for som han siger:

- Hvis jeg ser andre muligheder, så griber jeg fat igen.