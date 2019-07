Parkeringskorps i Brøndby sparket til hjørne

- Vi er åbne over for et parkeringskorps på et senere tidspunkt. Men vi synes ikke, at tiden er moden til det nu - særligt ikke for beboerne i Brøndby Strand, der i forvejen skal forholde sig til nedrivningen af de fem højhuse og de udfordringer, det giver. For os er det afgørende, at der kan laves flere parkeringspladser. Og så synes vi grundlæggende også, at det er en opgave for politiet. Derfor vil jeg fortsætte min dialog med Vestegnens Politi, så de mere målrettet får afsat nogle ressourcer til opgaven i noget højere grad, end tilfældet er i dag, siger borgmester Kent Max Magelund (S).