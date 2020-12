Det har været en lang proces at få læreplanen færdig, og jeg er rigtig glad for resultatet, siger Mette Sanderhage, der er leder af daginstitutionen Piletræet.

Pædagogiske læreplaner er klar

Vallensbæks daginstitutioner og forældrebestyrelser har knoklet med at færdiggøre deres pædagogiske læreplaner, og mandag blev det markeret, at de er færdige.

Den pædagogiske læreplan er et vigtigt redskab - både for personalet, for forældrebestyrelsen og for forældrene generelt. Den fortæller om, hvordan man i den pågældende institution ser på børnene og deres udvikling, på leg, dannelse, læring, fællesskaber, bevægelse, udeliv, samarbejde med lokalsamfundet og meget andet.

Læreplanerne i Vallensbæk har været undervejs i et års tid, og mandag blev det markeret, at alle kommunens ni daginstitutioner samt dagplejen var færdige med dem.

- Det har været en lang proces at få læreplanen færdig, og jeg er rigtig glad for resultatet. Læreplanen har givet anledning til, at vi i personalegruppen har sat flere ord på vores pædagogiske arbejde med børnene. Det gør, at vi bedre kan trække i samme retning i dagligdagen. Vi er også blevet bedre til at forklare til forældrene, hvad vi gør, og hvorfor vi gør, som vi gør. Derfor er læreplanen værdifuld, siger hun.