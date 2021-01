Arkivfoto Foto: THOMAS OLSEN

Påvirket mand havde tåregas med i bilen

Sydkysten - 25. januar 2021 kl. 14:02 Kontakt redaktionen

Solrød: Fredag klokken 10.15 blev en 55-årig hjemløs mand med tilknytning til Lolland standset af færdselspolitiet i en rutinekontrol på Køge Bugt Motorvejen sydgående ved Solrød. Manden viste sig ikke at have et gyldigt kørekort, da han ikke havde generhvervet det efter en tidligere frakendelse. Han var desuden påvirket af narko og medicin, så han blev sigtet og anholdt for at få udtaget en blodprøve.

Politiet ransagede bilen, hvor der blev fundet en ulovlig CS tåregasspray, så den 55-årige blev sigtet for at overtræde våbenloven. Da det var 3. gang inden for 3 år den 55-årige blev sigtet for kørsel uden førerret i samme bil, blev bilen beslaglagt med henblik på konfiskation. Den 55-årige fik udtaget en blodprøve, hvorefter han blev løsladt.

Bilens registrerede ejer, en 76-årig kvinde fra Nakskov, blev sigtet for nu for 3. gang at overlade føringen af sin bil til den 55-årige, selvom han ikke havde kørekort. Hun blev gjort bekendt med, at politiet beslaglagde bilen, hvilket hun accepterede. Retten vil senere tage stilling til, om bilen endeligt kan konfiskeres. De to sigtede vil senere høre mere fra politiet i deres sager.