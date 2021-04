Påskefrokost på en ny måde

Mandag d. 29. marts 2021 blev der afholdt online påskefrokost i herre-fællesskabet under projektet "Den Gode Kammerat". Frokosten blev afviklet via Microsoft TEAM MEETINGS.

Tine (projektleder i "Den Gode Kammerat") bød velkommen til frokosten. Herefter blev de fremmødte først delt op i 3 mands og senere 5 mands grupper til en rigtig god hyggesnak, Alle var enige om, at det var et supert arrangement. Næste officielle arrangement i herre-fællesskabet er planlagt til om 3 uger. Tine, Mise og Stefan (medarbejdere i "Den gode kammerat") ønskede alle en god påske.

Sideløbende har gruppen et samarbejde med Bækkehuset (kommunens naturskole), hvor vi mødes og hygger om udendørsprojekter, når vi må for COVID19 restriktionerne. Aktiviteterne bliver planlagt således, at alle kan være med. Det vigtigste i gruppen er det sociale fællesskab samt trivslen. Har du lyst, er du mere end velkommen til at komme og se hvad vi laver. Når vi åbner op igen.