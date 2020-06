Borgmester Henrik Rasmussen (K) kunne informere kommunalbestyrelsen om, at de pårørende ikke kan få lov at rydde op efter deres afdøde familiemedlemmer. Arkivfoto

Pårørende må ikke rydde op efter dødsfald

Sydkysten - 07. juni 2020 kl. 09:36 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På grund af de restriktioner, der er i forbindelse med coronapandemien, kan de pårørende ikke få lov at tømme boligerne efter deres afdøde på Højstruphave.

De pårørende har i flere tilfælde endnu ikke fået mulighed for at tømme lejlighederne i Højstruphave, efter deres pårørende på stedet er afgået ved døden. Det forklarede borgmester Henrik Rasmussen (K) på kommunalbestyrelesesmødet onsdag aften.

- De pårørende kan ikke få lov at tømme boligerne efter de afdøde. Og der kan ikke komme nye ind, før lejlighederne er tømt. Det er fordi flytning fortsat ikke er undtaget fra besøgsrestriktionerne, forklarede han.

Borgmesteren understreger, at man hele tiden forholder sig til de vejledninger, der kommer fra Kommunernes Landsforening. 25. maj modtog vi en præcisering fra myndighederne om, at det ikke længere var muligt for de pårørende at tømme lejligheder.

- Fem lejligheder er nået at blive tømt, lød det fra borgmesteren, som ikke ved, hvornår de resterende lejligheder kan tømmes. Vi venter simpelthen på de retningslinjer, der skal give lov.

Men det er ikke kun i forhold til udflytning, at der er problemer. Folk, der skal kigge på plejebolig, kan heller ikke komme ind:

- Der er også en enkelt pårørende, som har spurgt, om man kan besigtige lejlighed inden indflytning, og det kan man heller ikke, forklarer Henrik Rasmussen.

Carina Kristensen Berth fra Dansk Folkeparti ville derpå høre, om der var andre muligheder for at rydde boligerne:

- Må der komme en depotmand ind? Eller hvad med en, der afhenter borgerens hjælpemidler?, spurgte hun.

- Pas, lød det fra borgmesteren, inden han uddybede:

- Vi stiller jo også spørgsmålene, om for eksempel en flyttemand må hente, men det kan vi ikke rigtigt få svar på. Så hvis du spørger mig, hvad logikken er, så bliver jeg svar skyldig. Jeg ved, at vores sundhedsafdeling sidder og river sig i håret af det her. Det er en næsten umuligt situation, det her, forklarede Henrik Rasmussen, inden Carina Kristensen Berth ville vide, hvorvidt de pårørende så bliver pålagt at betale husleje for den tid, boligen ikke er tømt:

- Nej, sagde borgmesteren, inden der kom et men:

- Det er her problemet er, for kommunen kan få coronaudgifter refunderet af staten, men spørgsmålet er jo så, om det tæller som en coronaudgift, forklarer borgmesteren, som fortsat venter på en opgørelse over, hvilke udgifter, der kan indgå i det, de kan få refunderet.