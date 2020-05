Pårørende må igen besøge ældre i plejecentre

Retningslinjer

Besøgene skal planlægges efter aftale med lederen af den afdeling, hvor beboeren bor.Besøgene skal foregå udendørs og med to meters afstand mellem beboer og pårørende. Alle skal blive inden for det anviste besøgsområde.En beboer må have besøg af max to pårørende ad gangen.Et besøg kan vare op til 30 minutter.Beboere såvel som pårørende skal overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer for god håndhygiejne.Besøgene skal ligge i hverdagene mellem kl. 10-16. Dog vil der være lukket for besøg kl. 12-13, hvor beboerne spiser frokost.Personalet sørger for at følge beboerne til og fra besøgeneBesøgene skal planlægges således, at beboerne på en afdeling har besøg på skift, så det sikres, at det hele tiden er muligt at holde to meters afstand.Besøg må ikke finde sted, hvis beboer eller pårørende har symptomer på Covid-19 eller anden smitsom sygdom.