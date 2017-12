En 24-årig mand sprang tirsdag eftermiddag ud af et vindue på 2. sal for at undslippe politiets specialpatrulje. Foto: THOMAS OLSEN

Pådrog sig knoglebrud under flugt

Sydkysten - 14. december 2017

En 24-årig mand fra Greve pådrog sig knoglebrud på armene, da han tirsdag eftermiddag sprang ud af et vindue på 2. sal fra en lejlighed i Gersagerparken i et forsøg på at undslippe politiets specialpatrulje. Politiet var på vej til at foretage en ransagning, fordi de havde en mistanke om, at der var personer i lejligheden, som var i besiddelse af euforiserende stoffer. I den forbindelse var den 24-årige sprunget ud af vinduet, hvorefter bekendte til den 24-årige forsøgte at samle ham op i et køretøj.

- Der var et forsøg på at samle ham op, men det lykkedes ham ikke at komme ind i bilen, og så opgav han og gik tilbage, siger Martin Bjerregaard, der er kommunikationsmedarbejder i Midt- og Vestsjællands Politi.

I stedet fik politiet fat i den tilskadekomne, som i en ambulance blev bragt til et sygehus til behandling. Ved ransagningen fandt politiet en joint og cirka 4½ gram hash. Den 24-årige havde selv et femcifret kontantbeløb på sig, ligesom han også var i besiddelse af cirka 10 gram kokain. Han blev derfor sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer, da politiet ud fra fundene mistænkte ham for at handle med euforiserende stoffer. Størstedelen af kontanterne beslaglagde politiet, da SKAT kunne oplyse, at den 24-årige havde en større gæld til det offentlige.