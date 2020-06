Nu er der dog alligevel håb forude for de mange vandglade solrødder om, at svømmehallen kan genåbne midlertidigt i uge 33.

På trods af renovering: Svømmehal genåbner til august

Nu er der dog alligevel håb forude for de mange vandglade solrødder. I samarbejde med rådgivningsfirmaet Niras, den lokale leverandør Ventilationspartner og Solrød kommune er der nemlig nu fundet en løsning, der gør, at den populære svømmehal kan genåbne midlertidigt i uge 33.

Løsningen består i, at der etableres et midlertidigt udsugningsanlæg på taget af svømmehallen, som skal fungere, indtil det nye anlæg står færdigt til september.

- Så vidt vi ved er det første gang, at der i forbindelse med renovering af en svømmehal i Danmark, etableres en midlertidig løsning, der gør, at svømmehallen kan holde åbent for borgerne," siger Per Andersen, leder af idrætssektionen i Solrød Kommune.