På trods af corona: Studentervognene kom på gaden

Længe så det ikke ud til at årets studenter ville få tilladelse til at køre studenterkørsel pga. corona-krisen. Heldigvis endte det hele godt, så blandt andre studenterne fra NEXT Sydkysten Gymnasium fredag kunne køre afsted med fuldt blæs på musikken og kreative bannere på siderne af vognene.

- Vi er meget glade for, at studenterne får lov til at fejre deres huer med den traditionelle vogntur. De har virkelig fortjent at holde fest efter et skoleår, hvor de i den grad har udvist stor fleksibilitet og engagement under svære omstændigheder, siger Maria Jensen