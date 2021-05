På motorvejen uden kørekort og med hash i blodet

Lørdag klokken 21.03 standsede færdselspolitiet en bilist i det sydgående spor på Køge Bugt Motorvejen mellem de to Solrød-afkørsler med henblik på rutinemæssig kontrol af føreren og køretøjet.

Bag rattet sad en 25-årig kvinde fra Slagelse, som ikke kunne fremvise et kørekort. Hendes førerret og kørekort havde politiet inddraget i 2020 i forbindelse med en sag om narkokørsel, så hun blev indledningsvist sigtet for kørsel uden førerret i personbilen.

Hun deltog efterfølgende i en narkometertest, der indikerede, at hun igen var påvirket af euforiserende stoffer under kørsel i en bil. Politiet anholdt hende derfor kortvarigt i forbindelse med udtagelse af en blodprøven til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer (mistanke om cannabis). Når blodprøven er analyseret, vil hun høre nærmere fra politiet.