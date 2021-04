På med hue og vanter: Volleysæsonen er skudt i gang

Selv om der fortsat ikke er åbnet for indendørs sport, er man i Ishøj Volley & Beachvolleyklub i fuld gang med træningen, blot udendørs.

Allerede så snart der blev åbnet for udendørs sport, genstartede træningen for volleyspillerne. Nu på det nye beachvolleyanlæg ved Ishøj Idrætscenter. Anlægget med de fire baner åbnede egentlig allerede sidste sommer, men i coronaens skygge blev det hverken til de store åbningsfestligheder, eller en særlig stor beachvolleysæson.

- De få stævner, Ishøj Volley & Beachvolleyklub nåede at afholde, viste dog at anlægget fungerer rigtig godt, også til beachvolley på højt plan, hvor en del af klubbens medlemmer hører til, fortæller beachvolleychef, Sohaib Ali.

Startskuddet på beachvolley lød allerede den 2.marts, hvor Ishøj kommune havde gjort banerne flotte og forårsklare. Starten gik i to graders varme og kold vind. Ikke noget problem, når blot påklædningen er rigtig.

- Man kan sagtens spille beachvolley med hue og handsker, og nogle tykke uldsokker inden under sandsokkerne, siger Sohaib Ali.

Siden da er volleyballsæsonen blevet totalt aflyst, og man kan se tilbage på en mærkelig sæson, hvor de fleste hold kun nåede at spille en til to kampe, og alt i alt kun havde normal træning i cirka en måned.

- Nedlukningen betyder, at der nu udelukkende er fokus på beachvolleysæsonen, hvor vi blandt andet skal være vært for hele 6 stævner i forbindelse med den danske Beachvolley Tour, som er navnet på sommerens turneringer. Det gælder både ungdoms- og seniorturneringer op til eliteniveau.

I april og maj har vi også fokus på et tilbud til områdets skoler, fortæller Sohaib Ali.

I forbindelse med udeskolerne tilbyder Ishøjklubben alle skoler i klubbens område, Greve, Vallensbæk, Ishøj et gratis beachvolleyforløb på banerne.

- Vi stiller en instruktør til rådighed i et forløb på 2-3 gange, så skoleeleverne både får lært om spillet og reglerne, og samtidig får rørt sig udendørs i overensstemmelse med Corona-reglerne, siger Sohaib Ali.

- Vi håber at mange skoler vil benytte sig af tilbuddet. Beachvolley er jo kendt af mange som den mest sete OL-idræt, og skulle nogen få mere lyst, er der også muligheden for to gange træning i klubregi hele sommeren.