Ved et vejarbejde ramte den 29-årige flere kegler, og han endte med at blive sigtet for flere forhold af politiet.

På flugt fra politiet: Spribilist kørte ind i medtrafikanter

Inden da var politiet kørt efter bilen, som den 29-årige havde kørt med høj hastighed i nordlig retning, hvor han ved et vejarbejde ramte han flere kegler. Flugten stoppede først, da manden efter at have påkørt de to medtrafikanter ramte et autoværn.