Overvejer at tage ekstra job for at redde virksomheden

Sydkysten - 01. april 2020

Ole Norén og hans virksomhed Norén Catering er pressede af coronavirussen. Allerede da meldingen om, at landet lukkede ned, kom, forsvandt 95 procent af hans ordrer. Han holder alligevel stædigt fast, for sin egen og sine fore medarbejderes skyld:

- Medarbejderne har jeg sendt hjem med lønkompensation, og så klarer jeg selv de småopgaver, jeg har tilbage, siger han og understreger, hvor hårdt det står til for tiden:

- Min revisor siger, at jeg lægger 10.000 kroner i døren, når jeg går på arbejde. Det er det, krisen koster mig hver dag lige nu, forklarer han.

- Jeg vil sikkert kunne holde mig flydende i en to til tre måneder - men ikke uden regeringens hjælp. Vi tærer på egne finanser i den her periode. Og det kan vi klare lidt tid, siger Ole Norén.

Virksomheden er vigtig for ham, og derfor har han heller ikke tænkt sig, at virksomheden skal gå ned uden kamp:

- Jeg går med overvejelser om, at tage et andet job, så jeg kan holde virksomheden kørende. Jeg skal jo overleve. Det er en enkeltmandsvirksomhed, hvor det er min egen privatøkonomi, der er på spil. Det er der det største pres her, siger han og fortæller, at hele perioden hidtil har været ren damagecontrol.

Ole Norén sidder i Ishøj Erhvervsforenings bestyrelse, herfra lyder det, at der er virksomheder, som klarer sig godt gennem krisen, mens mange lider under den.

- Ishøj er overordnet primært handel, transport og produktion. Transporten kører fortsat, produktionen er påvirket af, hvor meget de kan afsætte. Og i forhold til handel - der sker ikke en dyt, siger Jan Madsen, som er bestyrelsesformand i foreningen - og så sælger han kontormøbler i DC Kontormøbler:

- Når det hele er lukket ned på den måde, så er det store spørgsmål, hvor længe man kan holde. Det koster mange af os penge, og så er det bare spørgsmålet, hvor længe man har råd til at holde sin virksomhed kørende, forklarer han. Han mærkede også konsekvenserne med det samme, da landet lukkede ned, og nu spekulerer han over, hvornår hans egen virksomhed kommer i gang igen:

- Worst case, er at vi er henne i slutningen af august, før vi begynder at sælge igen. Og så kan vi først levere i oktober, så er vi henne i november før vi får penge igen. Sådan er det for møbler, men også for rigtigt mange andre brancher, siger Jan Madsen. Han fortæller, at han lige nu har fat i et positivt halmstrå rent salgsmæssigt, da han kan sælge hjemmearbejdspladser.

Tirsdag begyndte statsministeren at tale om, at lempe nedlukningen, så folk kan begynde på hverdagen igen, men det store spørgsmål er, hvor lang tid, der går, før alt er, som det plejede - og hvornår man begynder at tjene penge igen:

- Det er en udholdenhedsmanøvre. Det er megafrustrerende, fordi man jo ikke ved, hvornår man kommer i gang igen, siger Jan Madsen, som dog har lidt positivt at sige om hele nedlukningen:

- Det virker faktisk som oml, at luften i Ishøj og omegn er blevet renere, og så har vi i virksomheden nogle strategiske overvejelser: Det er jo det med, at det skaber noget innovation. Vi finder ud af, at vi jo ikke behøver gøre alt, som vi plejer at gøre. Det kan vi jo se. Vi finder ud af, at ting fungerer, selv om meget ikke virker, siger Jan Madsen.

Hos Ole Norén har der dog endnu ikke været tid til innovation:

- Vi er ikke nået til det punkt, hvor vi prøver at tænke ud af boksen - det er for tidligt. Det vil også koste at udvikle ting, vi prøver at skrumpe tingene ind. Lige nu er vi i benlås og kan ikke gøre andet, end at forsøge at overleve.